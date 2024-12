El Malick Ndiaye, nouveau président de l'Assemblée nationale : Le Parcours d’un combattant du Pastef…. Le responsable politique de PASTEF , El Hadj Malick Ndiaye a été élu lundi président de l'Assemblée nationale lors de l'installation de la 15 ème législature . Titulaire d’un Master Bilingue en Affaires et Commerce International, d’un Master en Management et Gestion des Entreprises, ainsi que d’un DTS en Transport et Logistique, El Malick vient de terminer également un MBA & Master en management à l’université Paris Dauphine. Avec plus de 15 ans d’expérience cumulée dans des multinationales des secteurs des transports et des mines, il a contribué significativement à des projets d’envergure.

Pendant 8 ans au sein de Maersk Line, deuxième mondial dans le domaine, il a occupé le poste de Coordonnateur du service des transports terrestres, ainsi que celui de Branch Manager par intérim à Maersk Line Mauritania. Par la suite, il a été recruté par Grande Cote Operations SA, filiale du groupe ERAMET, où il exerce actuellement le rôle de Chef de département des opérations portuaires.



Avec son parcours dans ces entreprises de renom, El Malick a acquis une expertise avérée dans divers domaines, notamment le management d’équipe, le shipping international, la supply chain & logistique, la planification des opérations de transport terrestre et maritime, la gestion des plateformes logistiques, les achats logistiques, la gestion des contrats, le management de projet et les procédures HSE.



Il possède aussi plusieurs certifications dont :



Sur le plan personnel, il est reconnu pour son leadership, son autonomie, son engagement, sa rigueur, son enthousiasme et sa capacité à gérer les relations humaines Fiable, bien organisé et ouvert d’esprit, il fait face avec succès à toute situation critique.



CV de Monsieur Malick Ndiaye



Spécialiste Shipping, Supply Chain & Logistique



Formation



2023 – 2024 MBA International Paris (Université Paris Dauphine & IAE Sorbonne) en cours

2023 – 2024 Master Européen en management des organisations (Université Paris Dauphine) en cours

2017 – 2018 Master II bilingue en Commerce et Affaires Internationales (BEM)

2012 – 2013 Master en Administration et Gestion des Entreprises

2010 – 2011 Bachelor en Marketing et développement commercial

2006 – 2008 Diplôme de Technicien Supérieur en Transport-Logistique



Certifications



2024 – Fondamentaux de la Supply Chain – KEDGE Business School

2021 – Certified International Trade, Shipping & Logistics Professional – CITLP. (IPSCMI)

2019 – Supply Chain & Logistics principles – (Africa Exchange Training – AFREX)

2018 – Planification, Exécution & Suivi de projet avec MS Project – (Coach’Alliance Training)

2017 – Management Operational – (APAVE International)

2016 – Customer Care Professional – (Maersk Group Training)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Avril 2024 : Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens du Sénégal



Grande Cote Operations S.A – Eramet Group



Chef de département des activités portuaires depuis Sept 2020

Chef de Service Expédition, Supply chain & Logistique - De Sept 2017 à Aout 2020

Maersk Line Mauritania Nov – December 2016



Branch Manager – Interim



Maersk Line Avril 2010 – Aout 2017



Coordinateur du Service Logistique



[: El Malick Ndiaye devient ainsi le 13ᵉ président à diriger l'assemblée nationale après :



1960 – 1968 Lamine Guèye



1968 – 1983 Amadou Cissé Dia



1983 – 1984 Habib Thiam



1984 – 1988 Daouda Sow



1988 – 1993 Abdoul Aziz Ndaw



1993 – 2001 Abdoul Khadre Cissokho



2001 – 2002 Youssou Diagne



2002 – 2007 Pape Diop



2007 – 2008 Macky Sall



2008 – 2012 Mamadou Seck



2012 - 2022 Moustapha Niasse



2022 - 2024 Amadou Mame Diop





Source Ma Revue de Presse



