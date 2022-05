Elan de solidarité brisé : La pétition de soutien à Gana Guèye supprimée La pétition pour soutenir Gana Guèye faisait son chemin et avait recueilli, selon ses initiateurs, «plus de 50 000 signatures en moins de 72 heures», mais selon Bes Bi elle a été supprimée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022

Car le Collectif non à l’hétérophobie constate que sa pétition a été censurée par des «lobbyistes pro-Lgbt».



Les pétitionnaires, qui maintiennent leur mobilisation, mettent en cause également la plateforme change.org qui, selon eux, a procédé «de manière unilatérale» à la suppression de leur pétition



