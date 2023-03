Election: Voici les syndicats d’enseignants les plus représentatifs au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation et de la formation se sont tenues sur l’ensemble du territoire sénégalais. Après une semaine de vote, les résultats sont tombés ce lundi matin. Il est ressorti que le syndicat d’enseignant le plus représentatif pour les corps de contrôle est le SIENS (Syndicat des Inspectrices et inspecteurs […] Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation et de la formation se sont tenues sur l’ensemble du territoire sénégalais. Après une semaine de vote, les résultats sont tombés ce lundi matin. Il est ressorti que le syndicat d’enseignant le plus représentatif pour les corps de contrôle est le SIENS (Syndicat des Inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du Sénégal) avec 92,21 % des voix. Pour l’école préscolaire et élémentaire, c’est le SELS (Syndicat des enseignants libres du Sénégal) qui est en tête (26,30 %). Il est suivi de l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden) avec 15,78 %. En ce qui concerne le moyen secondaire c’est le SAEMSS (Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire) avec 34,58 %. Le Cusems (25,65 %) et le Cusems/Authentique (18,51 %), dirigé par Dame Mbodj, sont arrivés respectivement deuxième et troisième. Les électeurs inscrits sont au nombre de 109 998 enseignants et inspecteurs de l’éducation et répartis en trois collèges, ont utilisé leurs matricules pour voter sur la plateforme en ligne. Le vote cette année intégralement en ligne.



