Election des députés au Parlement de la CEDEAO: Cinq postes pour BBY et une seule place à l'opposition

Après trois heures de retard, le président de l'Assemblée nationale a finalement décidé de déclarer ouverte la séance plénière de ce lundi, 03 février 2020, qui porte sur le choix de certains de leurs homologues pour représenter le Sénégal au parlement de la CEDEAO.



Sur les six sièges devant être pourvus, le groupe parlementaire Benno Book Yaakaar (BBY, mouvance présidentielle) obtient cinq (5) titulaires, à l’issue du vote et le groupe "Liberté et Démocratie" se contente d’un seul siège.



Parmi les titulaires élus, y figurent le député Aimé Assine, Ibrahima Sall, Souleymane Ndoye, Adama Sylla, Abdoulaye Wilane) et un du Parti démocratique sénégalais (Pds) Woré Sarr. Quant aux suppléants, il s'agit de Moussa Sène, Sano Kandé, Fatou Sène, Fatim Sall, Aïssatou Cissokho et Rokhaya Diouf.



A noter que le nom du président sortant de la CEDEAO Moustapha Cissé Lo ne figure pas sur la liste. Il s'agissait du vote de la liste des députes titulaires et suppléants qui doivent siéger à la CEDEAO. Pour rappel, le mandat de Moustapha Cissé est terminé après 4 ans passés à la tête de l’institution.



La séance reprend à 15 heures. Et çà porte sur l’examen du Projet de loi n°01/2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n°2016-34 du 23 décembre 2016.

Le ministre des Finances et du Budget défendra ce Projet de loi.



Liste de votants : 108

ont voté Pour : 101

ont voté Contre : 3

Bulletins nuls: 4

