Élection en Guinée, micro trottoir Des ressortissants Guinéens de la Médina réagissent

La Guinée a vote depuis dimanche pour se choisir un nouveau président. Mais le pays est toujours dans l'attente des resultats. Cette situation anormale interpellent certains Guinéens vivant au Sénégal. Mouhamed Barry

« C’est regrettable pour notre pays et sa démocratie qui est en reculons . Cela fait maintenant quatre jours que les résultats officiels sont toujours attendus, c’est juste anormal ». Mamadou Diallo

« J’en appelle à l’arbitrage de la communauté internationale, en commençant par nos voisins proches, comme le Sénégal par exemple. Il faut leur intervention, leur arbitrage pour empêcher à la Guinée de vivre des lendemains difficiles ». Intervenant anonyme :

« Ce sont les conséquences d’un troisième mandat qui ne devait jamais voir le jour. Si le président s’était abstenu de participer à l’élection, tout cela ne serait pas arriver. Il rate là, l’occasion de sortir par la grande porte ». Alpha Bah

« Ça ne sent pas bon. Si cela a pris autant de temps, c’est forcément intriguant, c’est la porte ouverte à toute sorte de magouille. En tout cas, il faut diligenter la proclamation des résultats, dans la transparence pour épargner au pays des probables troubles qui decouleraient d’une election truquée ».



