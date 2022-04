Election présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Avril 2022 à 21:51 | | 1 commentaire(s)| Les estimations à 20h, des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022, selon Ipsos-Sopra-Steria, sont dévoilées. Les chiffres des sondages ont été confirmés avec Emmanuel Macron (LREM) à la première place suivi par Marine Le Pen (RN).



Les estimations de 20h du premier tour des élections présidentielles ce 10 avril 2022 viennent de tomber. Après une fin de campagne de premier tour hors norme pour la Ve République avec la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, les intentions de votes ont dessiné un scénario identique à celui de 2017, avec Emmanuel Macron puis la candidate RN Marine Le Pen qualifiés pour le second tour. Selon les premiers chiffres, l'abstention s'élèverait à 26,2%, plus forte qu'en 2017 mais moins qu'en 2002.



En attisant la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, le conflit a encore plus souligné l'urgence d'apporter des réponses aux Français sur leur pouvoir d'achat, première de leurs préoccupations. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron, qui a officialisé son entrée en campagne le 3 mars dernier, a remporté le scrutin du premier tour avec 28,1%. La cheffe de file du Rassemblement nationale a recueilli 23,3%. Lors des précédentes élections présidentielles en 2017, le leader du mouvement LREM s'était imposé avec 24,01% des voix, tandis que la fille de Jean-Marie Le Pen avait atteint la deuxième place avec 21,3%.



La France insoumise et son patron Jean-Luc Mélenchon sont à la troisième place et récoltent 20,3%. En 2017, le parti avait obtenu 19,58% des voix, se retrouvant en 4e position juste derrière celui de François Fillon.



Novice dans le monde de la politique qu'il connaissait toutefois très bien en tant que journaliste, éditorialiste et essayiste, Eric Zemmour est à la 4e place avec 7,2% des voix. S'il avait fait une entrée remarquable sur la scène électorale à la fin de l'année 2021 avec son mouvement Reconquête, sa cote n'a cessé de diminuer depuis l'entrée en guerre en Ukraine au mois de février. La représentante des Républicains Valérie Pécresse subit une humiliation en passant sous la barre symbolique des 5% et Anne Hidalgo a confirmé l'effondrement du PS avec 2,1%, dépassée par les Verts et son leader Yannick Jadot avec 4,4%.



TOUTES LES ESTIMATIONS À 20H DU PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 10 AVRIL 2022



1 - Emmanuel Macron (La République en marche) : 28,5%



2 - Marine Le Pen (Rassemblement national) : 23,6%



3 - Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) : 20,3%



4 - Eric Zemmour (Reconquête) : 7%



5 - Valérie Pécresse (Les Républicains) : 4,8%



6 - Yannick Jadot (Europe Ecologie les Verts) : 4,3%



7 - Jean Lassalle (Résistons) : 3,2%



8 - Fabien Roussel (Parti communiste français) : 2,6%



9 - Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : 2,2%



10 - Anne Hidalgo (Parti socialiste) : 2%



11 - Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) : 0,8%



12 - Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) : 0,7%

Accueil Envoyer à un ami Partager