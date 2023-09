Election présidentielle 2024: Abdoulaye Daouda Diallo accepte le choix du président de la République et décide de retirer sa candidature Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 00:44 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Daouda Diallo accepte le choix du président de la République et décide de retirer sa candidature pour l’élection présidentielle à venir. Selon lui, cette décision mûrement réfléchie intervient dans le cadre d'une meilleure unité pour une victoire lors des prochains scrutins. Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) qui avait autrefois, aspiré au fauteuil présidentiel, estime désormais, que seule l'union peut leur donner la victoire au prochain scrutin.



