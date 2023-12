Election présidentielle de 2024 : Le Cms de la Cedeao appelle à l’inclusivité et à la transparence

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2023 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|

À l’endroit des autorités et des parties prenantes sénégalaises, il leur est recommandé de continuer d'accorder la priorité à l'inclusivité et à la transparence dans la perspective de l'élection présidentielle de février 2024. En plus, le Cms demande de veiller au strict respect des normes constitutionnelles et de l'État de droit dans la gestion du processus électoral et d'autres questions connexes afin de renforcer la culture démocratique et la stabilité du pays.

À l’endroit de la Commission de la Cedeao, le Cms lui demande d’intensifier les actions de diplomatie préventive de haut niveau auprès des principales figures politiques du pays, avant, pendant et immédiatement après les élections. Le Cms invite aussi la Commission de rester saisie de la situation politique et de rechercher les voies et moyens de promouvoir le dialogue, l’inclusion politique et la préservation de la réputation que le pays s’est bâtie en tant que défenseur des normes constitutionnelles et bastion de stabilité.

Adou FAYE







Source : Accorder la priorité à l’inclusivité et à la transparence pour l’élection présidentielle de 2024. C’est l’une des recommandations de la 51ème session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité (Cms) de la Cedeao qui s’est tenue le 6 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria. Selon le rapport final, le Cms a fait des recommandations aux autorités sénégalaises.Source : https://www.lejecos.com/Election-presidentielle-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook