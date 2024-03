Election présidentielle du 24 mars: Les personnes à mobilité réduite, listent leurs attentes

La Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph), liste ses attentes aux candidats à l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



A travers un communiqué, elle préconise la mise en place d’une haute autorité devant servir de cadre de coordination et de suivi des politiques publiques inclusives au handicap. La Fsaph souhaite aussi l’effectivité des services visés par la carte d’égalité des chances (santé, éducation, formation professionnelle, appareillage, transport, assistance personnelle, emploi, la mise en place du fonds d’appui aux personnes handicapées, pour promouvoir l’autonomisation économique de ces dernières).



Ces personnes en situation de handicap réclament également l’application de l’article 29 relatif au quota de 15% lors des recrutements dans la Fonction publique et dans le secteur privé, avant de souligner que « la maîtrise des données statistiques constitue un défi majeur, qui devra être relevé pour assurer l’allocation de ressources conséquentes lors de la budgétisation aux niveaux national et territorial ».













Bes bi