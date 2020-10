Election présidentielle en Côte d’Ivoire : le chef de l’ONU appelle à un scrutin pacifique Rédigé par leral.net le Samedi 31 Octobre 2020 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|





« Il encourage les autorités, y compris les forces de sécurité, à créer un environnement sûr et à protéger et faire respecter les droits de l'homme durant le processus électoral », a-t-il ajouté.



Le chef de l’ONU encourage vivement les dirigeants politiques et leurs partis à résoudre tout différend qui pourrait survenir par le dialogue. « Il réitère l’engagement des Nations Unies à soutenir les efforts du pays visant à consolider les acquis démocratiques et la cohésion nationale », a conclu le porte-parole.



La semaine dernière, le Secrétaire général de l’ONU avait déjà demandé aux leaders politiques et d’opinion en Côte d’Ivoire de rejeter « tous discours haineux et incitations à la violence d’inspiration politico-ethniciste ».



Mardi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (



L’ONU redoute surtout les conséquences de tels propos sur le terrain. « Nous appelons toutes les parties à s’abstenir d’utiliser un langage discriminatoire et provocateur avec des affiliations ethniques qui pourrait conduire à davantage de divisions dans la société et, en fin de compte, à la violence », avait déclaré Ravina Shamdasani, une porte-parole du HCDH. (news.un.org)

Source : Source : https://www.impact.sn/Election-presidentielle-en-C...

