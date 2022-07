Elections Législatives 2022 / Accueil en fanfare pour Mimi Touré à Thiès : Une ambiance festive dans la ferveur nocturne Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Thies, une ville éminemment politique. Une cité, jadis rebelle et de refus, est, aujourd’hui, docile et acquise à Mimi Touré. La commune, le département et les Cayoriens ont définitivement adopté l’ancien Premier ministre. Ils le lui ont démontré avec une ferveur et un enthousiasme à nul autre pareil, ce dimanche 24 juillet 2022. Ni la pénombre ni les longues heures d’attente, encore moins la fatigue et les eaux stagnantes, n’ont entamé l’engouement des Thiessois. Une ferveur nocturne et une ambiance festive qui contrastent avec la réputation de forte tête de la capitale du rail.

Il aura fallu plus de deux tours d’horloge à la tête de liste de Benno Bokk Yakaar, pour rallier la place de France. La sécurité est débordée par la masse. Elle est là, partout, sur la chaussée, sur le trottoir, sur les devantures et les terrasses des maisons, à toutes les intersections… Elle est joyeuse et entend le témoigner à l'ancienne Premier ministre.



Finalement, arrivée un peu avant 22h, ce n’est qu’à minuit que Mimi Touré, debout sur le toit de sa voiture aux côtés des leaders locaux, franchit les limites de la Place de France. Ici, comme en cours de route, un monde fou tend les bras à Mimi Touré. Des gens heureux de recevoir celle qu’ils attendaient depuis les premières heures de l’après midi.



Très sensible à la marque de sympathie et à l’enthousiasme des jeunes, l'ex Premier ministre appelle les Thiessois à jouer leur partition dans la conquête pour une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. « Ensemble donnons la victoire au Président Macky Sall ». Un appel auquel Thiès, la ville des luttes sociales, la ville des grands syndicalistes, semble répondre favorablement. Elle hurle et acquiesce après chaque mot déclamé par Mimi Touré.



A l’attention du personnel enseignant, la tête de liste rappelle la réduction des impôts sur les salaires et la forte augmentation, il y a de cela quelques semaines.



Mme Touré, très en verve, renseigne que « les familles religieuses, partout où elle est passé, ont témoigné leur gratitude au chef de l’Etat. La communauté chrétienne aussi m’a chargé de remercier profondément Macky Sall de sa part. Nos guides et les religieux ont, à l’unanimité, prié pour un Sénégal de paix et de prospérité ».



Mimi Touré hausse ensuite le ton en se montrant ferme face à ceux qui agitent le débat sur l’homosexualité. « Ceux qui font la promotion de l’homosexualité, sont ceux là qui en parlent à longueur de journée. D’ailleurs le code pénal le punit sévèrement et notre religion, n’en parlons pas ». Pour sa part, le Président Macky Sall a été catégorique sur le sujet. « Tant qu’il est là, ce ne sera pas dépénalisé. Donc, ce débat n’a pas sa raison d’être ».



Avant l’étape de Thiès, la caravane de Benno a été à Darou Mousty, la deuxième capitale du mouridisme. Ici, la femme battante, courageuse et pleine de valeurs, pour ne pas la nommer, Mimi Touré, a été célébrée. Une femme également découverte au cours de cette campagne électorale sous d’autres facettes, mettant l’ambiance, communiant et apportant la joie aux populations de l’intérieur du pays.



Après son ziaar chez Serigne Bassirou Anta Niang, khalife de Darou Mousty, un grand rassemblement a eu lieu à la place du marché central de la commune. Le cadre idéal pour Mimi Touré, qui a exhorté tout le monde à aller voter massivement, pour offrir une majorité écrasante à la mouvance présidentielle.







