Elections Législatives 2022/ Diourbel : BBY espère un taux de participation de 90%

"Il faut également veiller au taux de participation, il ne faut pas nous contenter seulement de la victoire, il faut un taux de participation de 90%", a-t-elle dit lors de son passage dans la commune de Diourbel, samedi.



Les leaders politiques du département de Diourbel se sont mobilisés à cette occasion, à commencer par les deux candidats investis que sont le député-maire Malick Fall et Fatou Diané. Ces deux candidats investis par BBY à Diourbel "doivent être élus à plus de 70% pour qu’ils puissent aller vous représenter à l’Assemblée nationale. Nous devons mobiliser nos forces pour donner une large victoire au président de la République à l’Assemblée nationale", a dit Aminata Touré.



Elle a évoqué les investissements réalisés le département de Diourbel sous le magistère du président Macky Sall, citant l’autoroute "Ila Touba" qui selon elle "suffit amplement pour voter massivement la liste BBY".



La tête de liste nationale de la coalition de la majorité estime que "Macky Sall est un président qui œuvre dans le social", et c’est pour cela qu’il a été décidé de d’octroyer "6750 bourses de sécurité familiale et 395 cartes d’égalité des chances pour les handicapés au niveau de la région" de Diourbel.



De même le nombre de collèges et de lycées a été augmenté dans le département de Diourbel sous le président Sall, avec 2 nouveaux collèges et 3 lycées nouvellement construits, note-t-elle. Il en est de même pour les femmes qui ont bénéficié d’un financement de 817 millions à travers la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (DER), d’après Aminata Touré.



L’emploi des jeunes constitue "une priorité en ce sens que le chef de l’Etat prévoit 1293 emplois" à travers le programme XËYU NDAW ÑI, a soutenu Aminata Touré, ajoutant qu’il est aussi prévu "3,4 milliards" de francs CFA pour la création d’entreprises.



"Le président veut également que toutes les communes du département soient bien électrifiées, c’est pour cela qu’il prévoit 2100 lampadaires", a-t-elle poursuivi.



"La mise en œuvre de tous ces projets nécessite un financement, et cela n’est possible que si le président de la République a une large majorité à l’Assemblée nationale où les budgets sont votés par les députés", a conclu la tête de liste nationale de la coalition de la majorité.