Au Fouta, l'on se croirait à une compétition dans la mobilisation des foules. A Bokke Dialloube, Abdoulaye Daouda Diallo et les siens promettent une large victoire de Benno. Après le « Kartal ko gootal », « 100% dans le département de Podor » est l'autre leitmotiv des responsables et militants locaux.

Le Fouta compte, pour ces joutes électorales, démontrer qu’il reste le premier grenier électoral du Président Macky Sall.



D’ailleurs, Mimi Touré, qui a été de tous les combats aux côtés du Président Sall, est persuadée que « Podor est devenue titre foncier du fait du bilan de Macky Sall. Il y a fait d’innombrables réalisations. J’étais ici en 2012. Le visage d’aujourd’hui de Podor, Ndioum, Aéré Lao, Bokki Dialoube… n’est plus le même».



Une bonne raison pour être convaincue que «Bby gagnera massivement au Fouta. J’appelle la communauté foutankobes de Dakar et de la diaspora à renvoyer l’ascenseur en votant Benno au soir du 31 juillet. Peu importe leur lieu de vote, l’important est de plébisciter la coalition du Président Macky Sall », lance-t-elle.





















