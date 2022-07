Elections Législatives 2022/ Mimi comme Kennedy!: «Nous sommes tous Casamancais»

Après les salutations d’usage, dont une part belle a été réservée aux vaillantes femmes de la Casamance Mme Touré rappelle que le Sénégal est un et indivisible. Elle fait comme le President John Kennedy qui, au pied du mur de Berlin avait affirmé en 1963 «Je suis un Berlinois». En 2022, l’assertion du défunt chef d’Etat américain s’apparente à la réflexion de Mimi Touré quand elle dit du haut de sa tribune de Bignona: «nous sommes tous Casamancais. Tous les Sénégalais sont Casamancais et tous les Casamancais sont Sénégalais ».



D’enfoncer davantage le clou et donner par la même occasion une leçon de citoyenneté aux hommes politiques qui agitent la fibre régionaliste et ethnique, le Premier ministre ajoute: «nous avons tous la fierté d’appartenir à une seule et même nation».



La parenthèse est aussitôt fermée pour ouvrir un chapitre purement politique, cette fois ci. A en croire, la tête de liste du Benno «les populations de la Casamance, particulièrement celle de Bignona «ont toutes les raisons d’élire les candidats inscrits sur la liste Bby. Car, le President Macky Sall a fait à Bignona et partout dans le Sud, d’importants investissement servant aujourd’hui à raccourcir les distances entre les différentes régions du Sénégal».



Depuis son accession à la magistrature suprême, Macky Sall, pour le compte de Bignona, a aménagé la boucle du blouff, réparé le tronçon Tendieme-Thionk Essyl et construit 23 postes de santé pour relever le plateau technique. Il a également injecté 2, 773 millions FCfa dans le département grâce au concours de la Der «2,2 milliard FCfa) et du Fongip (573 millions FCfa). En attendant la reconstruction des Ponts De Baila et de Diouloulou dont les financements sont déjà bouclés.



« Oui à Macky » dit Bounkiling



«Celui qui dit que le President n’aime pas la Casamance n’est pas Casamancais », a lâché un orateur qui parlait au non des jeunes du département. Non content de s’arrêter en si bon chemin, le jeune garçon renchérit: «celui qui a osé faire cette absurde affirmation ne connaît rien de la région naturelle de la Casamance. Il ne parle ni Diola, ni Soce, ni Pulaar, encore moins un autre dialecte local ».



Vraisemblablement, les habitants du Fogny, du Kabaada, bref le département de Bounkiling a remporté le combat d’avance. En tout cas les dernières statistiques révèlent que sept des neuf départements du Sud sont fidèles au President Macky Sall. Le pont de la senegambie suffit d’ailleurs, à elle seul comme argument de campagne pour les responsables du Benno.