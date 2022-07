Elections Législatives 2022/ Pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakaar : La jeunesse derrière Habib Niang Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Les 21 cellules de jeunes des 21 quartiers de la zone Nord ont assisté cet après-midi du 16 Juillet au lancement officiel de la campagne pour les législatives de leur leader Habib Niang, responsable politique de l'Apr de Thiès. Habib Niang et ses jeunes sont prêts, le mot d'ordre est clair, la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar est la priorité. Les jeunes ont sonné la mobilisation devant leur leader. Ils ont réaffirmé leur engagement à aller chercher la victoire pour la grande coalition.

" Aujourd'hui, avec notre président Habib Niang nous avons officiellement démarré notre campagne pour les législatives du 31 Juillet 2022. Ces élections c'est à nous la jeunesse de montrer le chemin de la victoire. Nous avons l'obligation de tout faire pour que la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar remporte ces législatives. Et pour cela il n'y a pas quatre chemins nous nous devons d'aller vers les élections leurs expliquer pourquoi le président Macky Sall doit avoir la majorité parlementaire à l’Assemblée Nationale, parce que pour une bonne exécution de l'action du gouvernement. Le président doit être majoritaire afin de bien gérer mais surtout adopter les politiques sociales en faveur des populations " a expliqué le président des jeunes.



La particularité des ces élections législatives oblige toutes les parties prenantes à revoir leur stratégie d'attaque pour aller au front. Vulgariser les actions et les réalisations du président Macky Sall pour andiguer les calomnies de cette opposition qui n'a ni programme,ni solution face aux besoins des populations. Pour le leader de Thiès Habib Niang qui n'est pas investi sur les liste. Mais il mouille le maillot pour la victoire de leur Coalition au soir du 31 Juillet 2022. Cest pourquoi il a décidé de mettre le paquet double pour renforcer la Bby et contribuer à une victoire éclatante devant l'opposition.



"Ces élections chers jeunes, comme vous l'avez compris, c'est votre élection. Personne ne va la gagner pour vous. C'est l'heure de montrer que vous êtes capable de faire la différence et de laver l'affront des derrière élections. En tout cas je vous exhorte à aller vers les populations, leurs expliquer mais surtout leurs donner la bonne information car il y a trop de fausses nouvelles concernant ces élections venant de nos adversaires" a interpellé le président Habib Niang responsable politique de l'Apr à Thiès. Face à ses jeunes qui ont fait le déplacement pour le lancement officiel de leur campagne.























