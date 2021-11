Elections Locales 2022 : Landing Savané et And jef/pads/a refont surface Le secrétariat exécutif de and jef/pads/a s’est réuni ce mercredi, à sa permanence nationale, pour faire l’état des lieux de la vie du parti et la situation nationale. Les élections territoriales prévues dans deux mois font sortir le Sg de And jef/ Pads/ A, Landing Savané, de sa longue léthargie.

En conclave ce mercredi, le secrétariat exécutif (SE) de And jef dit avoir constaté avec satisfaction l’implication de leurs «camarades» des différentes fédérations dans la préparation des élections territoriales du 23 janvier 2022.



Landing Savané exhorte, dans foulée, ses militantes et militants à s’engager davantage dans la bataille des élections locales pour l’élargissement des bases du parti et pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle.



Requinquant ses militants, le SE de l’AJ/Pads les a invités à s’impliquer davantage dans la bataille de positionnement qui fait rage au sein des coalitions.



«Dans les différents exécutifs locaux qui seront installés au lendemain des élections, nos élus devront s’engager à apporter des réponses concrètes et innovantes aux besoins du quotidien».



Dans la même veine, M. Savané et compagnie se sont prononcés sur la tension qui règne dans le champ politique et son lot de violences. Ils ont ainsi lancé un appel aux acteurs pour la tenue d’élections apaisées. A ce titre, le SE de l’AJ/Pads soutient qu’«il importe plus que jamais que tous ceux qui ont à coeur la paix, la liberté et la démocratie élèvent leur voix de condamnation contre toutes les formes de violence d’où qu’elles viennent».

L’As



