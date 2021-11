Elections Locales à Meouane : le coordonnateur de YAW rejoint la liste Ps de Cheikh Sall Après les investitures qui ont été particulièrement douloureuses dans la commune de Méouane, le coordonnateur communal de Yewi Askan Wi (Yaw), Massow Dieng, a quitté la liste de cette coalition, pour rejoindre celle de Cheikh Tidjane Sall.

Les investitures sont en train de faire bouger le landernau politique dans beaucoup de collectivités territoriales. C’est le cas dans la commune de Méouane où on a assisté au départ de la coalition Yewi Askan wi de son coordonnateur communal Massow Dieng, par ailleurs coordonnateur du Grand Parti (GP) de Malick Gackou.



Ce dernier a décidé en effet de soutenir la liste du Parti Socialiste (Ps) dirigée par Cheikh Tidjane Sall, par ailleurs Directeur du Centre des OEuvres Universitaires et Sociales de Thiès (Crous-T). Il a tenu un point de presse à Ndeukou pour annoncer son soutien à Cheikh Tidjane Sall dont, dit-il, «la candidature relève d’une demande sociale dans la commune de Méouane».



Selon Massow Dieng, les populations de la commune de Méouane sont économiquement éprouvées alors que leur collectivité regorge d’énormes potentialités parmi lesquelles les ressources naturelles comme le zircon.



«Mais non seulement elles n’en bénéficient pas, mais aussi elles ne disposent d’aucune infrastructure de base venant de la commune. C’est le sens de mon engagement politique, afin de m’investir à la base de façon soutenue, pour booster le développement de notre commune», a indiqué le coordonnateur du GP.



C’est pourquoi, il se désole du fait que son ambition pour la commune de Méouane a été plombée par des manœuvres de gens malintentionnés qui ont écarté sa candidature pourtant «plébiscitée» par la coalition Yéwi Askanwi. A l’en croire, la coalition choisi pour être son candidat à la commune, mais le mandataire a mélangé les cartes à la dernière minute, en vue de l’écarter de la course et de le faire remplacer.



«Mais, je vais r e s t e r dans la coalition Yewi Askan wi, pour poursuivre autrement le combat politique, en direction de ces joutes électorales locales. La coalition Yewi Askan wi que je dirige dans la commune de Méouane et dont je suis le candidat légitime, ira en campagne pour soutenir la candidature de Cheikh Tidjane Sall. Nous allons soutenir ce dernier, pour combattre à ses côtés et promouvoir la politique sociale et environnementale », clame-t-il.

