Élections Locales en vue à Matam: Me Malick Sall au cœur des polémiques

La non-candidature de Me Malick Sall est absolument un grand handicap pour la coalition BBY dans la commune de Ogo. J'ignore ce qui a motivé le président de la coalition BBY à demander à Me Malick Sall de retirer sa candidature, mais cela a créé un grand désordre dans le camp du pouvoir. Parce que tout le monde, ici, sait que le maire n'a pas répondu aux aspirations des populations, et le seul candidat qui pouvait rassembler tout le monde autour de sa personne, c’était le ministre Me Malick Sall. Parce qu’il avait réussi à gagner la confiance de l'ambassadeur Abou Lo, d’Abou Diallo Balel même, aujourd’hui candidat, de Mamadou Abdoulaye Ndiaye de Sinthiou Garba, le directeur des Routes, Mouhamadou Alassane Camara et nous, de Rewmi. Nous étions tous en accord pour soutenir la candidature de Me Malick Sall, au regard de ce qu’il a fait de positif sur tous les plans, depuis son entrée en politique

’Me Malick avait besoin du titre de maire de Ogo pour asseoir son leadership dans le département. Aujourd’hui, tous les responsables politiques de la région le reconnaissent. Il a, sous son aile, un parterre de responsables. Logiquement, il lui faut le titre de maire pour plus de légitimité, car il peut bien perdre son portefeuille ministériel, à tout moment et il pourrait se retrouver avec les mains vides

’Amadou Kane Diallo nous a trahis. Il était convenu que 40 sièges des conseillers allaient revenir aux militants et alliés de Me Malick Sall. Aussi, les trois premiers adjoints seraient des militants de son camp. Sur une liste de soixantaine-six conseillers, donner seulement deux places à Maitre est inconcevable. La plupart de ceux qui sont avec Me Sall sont reversés sur la liste des suppléants. En fin de compte, tout ce beau monde autour du Garde des Sceaux ne votera pas pour l'actuel maire. Sa défaite sera cuisante