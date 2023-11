Elections au Sénégal: Les nouveaux membres de la Cena nommés Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale nationale Autonome (Cena), à l’expiration des mandats des membres sortants. Le Chef de l’Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye Sylla, Inspecteur général d’Etat à la retraite, et Monsieur Ndary Touré, Magistrat […] Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale nationale Autonome (Cena), à l’expiration des mandats des membres sortants. Le Chef de l’Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye Sylla, Inspecteur général d’Etat à la retraite, et Monsieur Ndary Touré, Magistrat à la retraite, respectivement Président et Vice – Président de la Commission Electorale nationale Autonome (Cena).



Source : Source : https://lesoleil.sn/elections-au-senegal-les-nouve...

