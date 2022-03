Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elections législatives 2022: Oumar Gueye investit le terrain Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 17:45 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Gueye, a convoqué, samedi 19 mars 2022, au siège de l'Apr, à Sangalkam, une réunion qui a réuni tous les responsables politique de la coalition Benno Book Yakar de la commune de Sangalcam. Lors de cette rencontre, Oumar Gueye a échangé avec ses sympathisants sur les inscriptions sur les listes électorales et sur le parrainage.



Après avoir analysé finement les résultats issus des urnes lors des dernières élections locales dans la commune de Sangalcam, le ministre Oumar Gueye s’est réjoui du travail des responsables de Bby.Ainsi, le ministre a rappelé aux responsables et militants que la coalition Bby doit donner une majorité à l’Assemblée nationale au Président Macky Sall. Et pour ce faire, Oumar Gueye les invite à s’organiser davantage pour inscrire plus de militants sur les listes électorales.



Lors de cette réunion, le ministre en charge des Collectivités territoriales a évoqué le parrainage. Oumar Gueye a fait savoir que ce n’est pas la première fois au Sénégal qu’on nous de parrainage dans une élection. « Le Président Macky Sall avait réuni tous les partis politique et la société civile pour discuter sur l’organisation des élections au Sénégal. Le parrainage, un point important, a été discuté par les acteurs. Au terme des échanges, ils ont trouvé un large consensus. Alors, ceux qui font des sorties inopinées pour rejeter le parrainage ne font qu’amuser la galerie », a dit Mr Gueye.



A cet effet, il prépare ses responsables à mieux s’organiser afin de jouer leur partition au parrainage de Benno Book Yakar pour les élections législatives. « Le combat politique est un combat de longue durée. Alors, continuons le travail pour au Président Macky Sall une majorité absolue. Mettons l’accent sur les inscriptions sur les listes électorales qui seront fermées d’ici une semaine et sur le parrainage. Ici à Sangalkam, la coalition Benno Book Yakar va investir le terrain et aller remettre au Président notre contribution sur le parrainage », soutient la tête de liste majoritaire de Bby à Sangalkam lors des élections locales.



Oumar Gueye n’a raté l’occasion pour revenir largement sur les réalisations du Président de la République, en passant par le Ter, le Brt, les autoroutes, le stade Abdoulaye Wade de Dimniadio qui a été récemment inauguré en présence de toutes les stars planétaires du football et des chefs d’Etat, entre autres. Il est d’avis que Macky Sall est le meilleur Président que le Sénégal n’a jamais eu. Pour constat, il est récemment élu Président de l’Union Afrique. Oumar Gueye a également profité de la réunion pour demander aux responsables de se mobiliser pour accueillir le Président et ses hôtes lors du forum mondial qui aura lieu du 21 au 26 mars 2022, à Dakar.









