Élections législatives : La Cojer de Dieuppeul/Derklé tire sur l'opposition

La Jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dieuppeul-Derklé a fait une grande mobilisation, pour une union sacrée de la famille présidentielle. En présence des autorités locales, le Directeur général du Port, Aboubacar Sedikh Bèye a salué l'initiative et a répondu à l'appel de la jeunesse, tout en sollicitant la participation de tous les responsables de la commune, à engager une Union sacrée, afin d'assurer une victoire éclatante au président de la République, Macky Sall.



Poursuivant, il met en garde l'opposition car selon lui, il est inadmissible, après avoir été choisi par la population, que l'élu rétrograde, licencie et humilie.



« i[On ne va plus se laisser faire. Il faut qu'ils cessent de manipuler l'opinion nationale et internationale ]i», martèle-t-il. M. Bèye demande enfin, à tous les responsables d'être " plus généreux " et d'avoir " un esprit de dépassement ", en tournant le dos aux listes parallèles lesquelles, admet-il, « avaient affaibli la mouvance présidentielle lors des élections municipales ».



« Nous répondons à l'appel du Président Macky Sall qui plaide pour une liste unique », explique Serigne Mbacké, coordonnateur de la Jeunesse de BBY de Dieuppeul / Derklé.



" Conscients que notre leader a besoin d'une forte mobilité pour les prochaines élections législatives afin qu'il puisse continuer les chantiers déjà entamés, tout Dieuppeul / Derklé est réuni pour lui assurer une victoire sans contestation à la majorité présidentielle le 31 juillet prochain. En vue d'élire les députés du peuple, nous, jeunesse de Dieupeul / Derklé, sommes engagées pour la remobilisation des troupes et la sensibilisation des populations à s'inscrire sur le fichier électoral ”, ajoute-t-il.











Rewmi