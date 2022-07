Elections législatives/ Reculade de Yaw: Thierno Alassane Sall se défoule sur Sonko et Cie La décision prise par Ousmane Sono et Cie de reporter leur manifestation du 29 juin et d’accepter de participer aux élections législatives du 31 juillet avec la liste de suppléants continue de faire débat au sein de la classe politique, surtout ceux qui font partie de l’opposition. Et cette fois-ci, c’est la tête de liste de la coalition Alternative pour une Assemblée de rupture/Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall qui a haussé le ton pour se défouler sur ces leaders de l’opposition.

Selon lui, ces derniers doivent présenter leurs excuses aux populations suite à la mort de 3 manifestants, le 17 juin dernier. «Ousmane Sonko et ses camarades doivent présenter des excuses publiques aux Sénégalais. Tout ça pour ça ! 3 morts, beaucoup de destructions, beaucoup de temps perdus pour finalement dire nous allons partir en élections. Cela est extrêmement difficile pour moi à supporter», regrette le patron de la République des valeurs (Rv).



«Tous ceux, qui ont voulu prêcher le chaos et vendre l’idée que le Sénégal serait dans une catastrophe si les listes ne participaient pas aujourd’hui, ont leur réponse. Et nous croyons qu’ils doivent venir devant les Sénégalais pour s’excuser de tout le tort qu’ils ont créé pour croire que le forcing était possible», ajoute l’ancien ministre des Infrastructures, de Transports terrestres et du Désenclavement, qui était en tournée ce weekend avec ses camarades dans la région Matam.



A l’en croire, «il y aura bien élections le 31 juillet prochain pour les législatives et Yewwi Askan Wi va bien y prendre part. Ils ont décidé de revenir à de meilleurs sentiments».







