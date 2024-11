Élections législatives: Tout savoir sur les résultats provisoires officiels Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: La commission nationale de recensement des votes a procédé, jeudi, à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées de dimanche, donnant la liste de Pastef-les Patriotes vainqueur avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. A l’issue des élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche dernier sur le […] XALIMANEWS: La commission nationale de recensement des votes a procédé, jeudi, à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées de dimanche, donnant la liste de Pastef-les Patriotes vainqueur avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. A l’issue des élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche dernier sur le territoire national et à l’étranger le parti des Patriotes africains pour l’éthique et le travail a obtenu 1 million 991 milles 770 voix, soit 54, 97% des suffrages valablement exprimés, a dit Abdoulaye Ba le premier président de la Cour d’Appel de Dakar, par ailleurs président de ladite commission. La liste Pastef-les patriotes dirigées par le premier ministre Ousmane Sonko est arrivée en tête avec 1 million 991 milles 770 voix, soit 54, 97%, selon le président de la commission. Le parti au pouvoir a obtenu 29 députés sur la liste proportionnelle qui mettait en jeu 53 sièges. Les départements de Ranérou, Podor, Matam, Gossas tombées dans l’escarcelle des coalitions de l’opposition, ont échappé à la razzia de Pastef dans les autres départements du pays où le parti au pouvoir est arrivé en tête, s’adjugeant les sièges qui étaient en compétition. La coalition Takku Wallu dirigée par l’ancien président Macky Sall a obtenu 16 sièges. Jamm Ak Njarign de l’ancien Premier ministre Amadou Ba a réussi à faire élire 7 députés, tandis que la liste de Samm Sa Kaddu du maire de Dakar Barthélémy Dias a eu 3 sièges. La coalition Ande nawlé en a obtenu deux. Les coalitions suivantes : Sénégal Kessé, les nationalistes, Bessal Sénégal, Soppi Sénégal, farlu, Ande thi kóoluté, Pôle alternatif, 3e voie, ont chacune en ce qui la concerne obtenu un député. S’agissant du vote des Sénégalais établis à l’étranger, Pastef a gagné en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Nord et australe, en Afrique de l’ouest. La coalition Takku Wallu a gagné en Afrique centrale. Les chiffres du scrutin : nombre d’électeurs inscrits : 7 millions 371 mille 890 ;

nombre de votant : 3 millions 649 mille 959 ;

nombre de bulletins nuls : 26 mille 326 ;

suffrages valablement exprimés : 3 millions 623 milles 633.

Quelque 7 300 000 Sénégalais étaient appelés aux urnes dimanche pour élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger. Quarante et une listes de partis ou coalitions de partis ont pris part à ce scrutin législatif anticipé.



