Élections législatives du 17 novembre 2024 : la campagne se poursuit à Koungheul avec la coalition UNITÉ de Cheikh Issa Sall(Photos)

En campagne à Koungheul, l'équipe de l'UNITE, conduite par la tête de liste nationale, a multiplié les visites de courtoisie auprès des leaders religieux et des personnalités influentes de la région, témoignant de, "notre respect et de notre engagement envers toutes les forces vives de cette localité".



"Notre caravane a traversé les zones à forte fréquentation, où des arrêts réguliers ont permis des échanges directs entre la tête de liste et les habitants. L’accueil a été particulièrement chaleureux dans les hameaux de Saly Escale, Makka Gouye Peulh, Makka Gouye Wolof, Pakala et Keur Mandoumbé. Les populations locales, souvent négligées, ont exprimé leur gratitude pour la présence de notre délégation, marquant leur attachement à notre coalition UNITÉ et témoignant de leur soif de considération et de représentation", a lit-on sur la page Facebook de Cheikh Issa Sall.



Selon lui, ces échanges sincères ont abouti à un engagement profond : celui de bâtir un partenariat durable avec Cheikh Issa Sall, allant bien au-delà des échéances électorales. Cet accord avec les populations locales incarn, " notre vision commune pour un Koungheul respecté et pris en compte, à la hauteur des besoins de tous les citoyens".



Cheikh Issa Sall reste déterminé à défendre les intérêts de cette région en marge du pays, à la frontière avec la Gambie, et à œuvrer pour un Sénégal uni, juste et inclusif conformément à la vision de l’UNITÉ .