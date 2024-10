Législatives du 17 novembre 2024 : Amadou Bâ clarifie la méthode de sélection des « candidats » de Pastef Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Bâ du parti Pastef, a pris la parole, afin de clarifier la méthode de sélection des candidats du Pastef pour les législatives anticipées. Il a expliqué que le parti Pastef privilégie la transparence et la démocratie, en confiant aux coordonnateurs locaux, la responsabilité de désigner les représentants de leurs régions. « Ceux qui ont […] XALIMANEWS-Amadou Ba du parti Pastef a pris la parole, afin de clarifier la méthode de sélection des candidats du Pastef pour les législatives anticipées. Il a expliqué que le parti Pastef privilégie la transparence et la démocratie, en confiant aux coordonnateurs locaux la responsabilité de désigner les représentants de leurs régions. « Ceux qui ont été désignés à l’unanimité par leur base ont été systématiquement reconduits. Pour les autres, le parti a dû intervenir pour trancher, » a-t-il précisé ce dimanche sur la RTS1, lors de l’émission Grand Débat. Selon lui, cette méthode permet d’éviter les frustrations liées aux promesses de nominations, qui sont souvent présentes dans d’autres formations politiques. Amadou Ba a exprimé sa satisfaction quant à cette « grande rupture » que représente le Pastef, qui s’éloigne des pratiques traditionnelles où le président du parti prend toutes les décisions. Il a souligné que l’approche de Pastef repose sur la démocratie participative, permettant aux militants d’avoir leur mot à dire, en plus des dirigeants. Concernant le financement du parti, il a mis en avant l’importance de l’engagement citoyen à travers les cotisations. « Celui qui cotise librement le fait parce qu’il est engagé et convaincu. Cela garantit non seulement la survie financière du parti, mais aussi la fidélité de son électorat, » a-t-il ajouté. Enfin, Amadou Ba a confirmé que le Pastef se présentera seul aux élections législatives, en opposition à d’autres partis qui ont opté pour des coalitions.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/elections-legislatives-du... XALIMANEWS

