Élections législatives du 17 novembre : Pastef largement en tête avec 131 sièges sur 165, selon les résultats provisoires Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Les élections législatives du 17 novembre 2024 ont livré leurs premiers résultats provisoires, confirmant une large victoire pour le parti Pastef. Avec 131 sièges sur un total de 165, le’parti au pouvoir s’impose comme la force dominante au sein du nouveau Parlement. Le scrutin, combinant un système majoritaire et proportionnel, a vu plusieurs autres partis […] Les élections législatives du 17 novembre 2024 ont livré leurs premiers résultats provisoires, confirmant une large victoire pour le parti Pastef. Avec 131 sièges sur un total de 165, le’parti au pouvoir s’impose comme la force dominante au sein du nouveau Parlement. Le scrutin, combinant un système majoritaire et proportionnel, a vu plusieurs autres partis obtenir des sièges, bien que dans des proportions nettement inférieures. Détails des résultats provisoires : Pastef : 131 sièges Takku Wallu : 16 sièges Diam ak Njarin : 7 sièges Saam sa Kaddu : 3 sièges Nationalistes : 1 siège Sénégal Kesse : 1 siège Sopi Sénégal : 1 siège Natangue : 1 siège And Ci Kolute : 1 siège And Besal Sénégal : 1 siège Andu Nawle : 2 sièges Des résultats témoignent d’une large adhésion à la ligne politique de Pastef, tandis que les autres formations peinent à décrocher une représentation plus significative. Reste à voir si ces résultats provisoires se confirmeront après le dépouillement complet et les possibles recours.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/elections-legislatives-du...

