Élections locales 2022: La mairie de la ville de Pikine dans le viseur des Socialistes Après les multiples déclarations de candidature au sein de l'Apr, ce sont les alliés qui mettent maintenant la pression sur Macky Sall. À Pikine, les socialistes ne lorgnent que le fauteuil du maire de la ville de Pikine. Lors d'une rencontre tenue à la mairie de Guinaw Rail Nord, ils ont sorti une déclaration pour exiger la gestion de la ville de Pikine.

Samedi 2 Octobre 2021

« Avec le nouveau découpage administratif, Dakar compte 5 départements. Nous socialistes, nous estimons qu'il est de droit que la ville de Pikine nous revienne. Nous avons les ressources humaines nécessaires pour gérer la ville. Nous avons aussi un ambitieux programme pour le bien-être des populations de Pikine », a expliqué Pape Ndiamé Dieng, responsable socialiste à Pikine et maire de la commune de Guinaw Rail Nord.



La rencontre a vu la participation des responsables socialistes de Pikine. Entre autres, les députés Aïssatou Cissokho et Khady Bâ, du responsable des jeunes socialistes, Mbaye Sène, de Malick Dieng, ancien maire de Tivaouane Diacksao et actuel secrétaire général du Ps, du maire de Guinaw Rail Nord, Pape Ndiamé Dieng, d'Iba Hann de Thiaroye Gare, d'Ibrahima Diop, ancien responsable syndical à la ville de Pikine, entre autres.



À les en croire, leur revendication est légitime. « Le Ps est le parti-mère. Elle occupe aussi un dispositif important dans la coalition Benno Bokk Yakaar », explique Mbaye Sène, responsable de l’Union des jeunesses socialistes. Dans la foulée, les socialistes de Pikine appellent la coalition Benno à se pencher sur la question des communes de Thiaroye-sur-mer, de Guinaw Rail Sud, de Mbao et de Djeddah Thiaroye Kao, dirigées par l’opposition.















