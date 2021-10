Élections locales 2022 à Ndindy : Ousmane Mara Diop appelle la jeunesse à prendre son destin en main L’attaché de cabinet du Ministre Dame Diop , Ousmane Mara Diop, a été ce lundi 04 Octobre, le parrain du tournoi Mbobène édition 2021, dans la commune de Ndindy. Une occasion saisie par le jeune responsable de l’APR de la dite commune, pour réaffirmer sa candidature pour les prochaines joutes électorales 2022.

« Je suis candidat à la municipalité de Ndindy, et cette candidature est celle de la jeunesse de Ndindy sur qui j’ai beaucoup d’espoir », a-t-il déclaré.



Le principal challenger du député maire socialiste, Cheikh Seck , dira ainsi, « qu’il est temps que la jeunesse prenne son destin en main pour changer les choses », et qu’il « peut compter sur l’engagement de celle-ci pour remporter haut la main au soir du 23 janvier 2022, les élections locales au niveau de Ndindy, si la coalition porte son choix sur sa personne ».



Le très proche collaborateur et attaché de Cabinet du Ministre de l’Emploi,de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Monsieur Dame Diop, ne manquera pas de remercier son mentor pour , dit-il, le travail remarquable accompli par ce dernier pour l’emploi des jeunes sur tout le territoire national à travers le programme « xëyu ndaw yi »



