Élections locales : Abdou Karim Sall confiant, lance un appel aux jeunes.

Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, pour lutter contre les inondations, a fait un don de matériel aux populations de Sicap-Mbao à travers le Maire de la commune.

Il en a profité pour évoquer les locales en tançant l'opposition avant de lancer un appel aux jeunes pour qu'ils s'inscrivent sur les liste. "Nous sommes maintenant dans un monde moderne, on ne peut plus voler des élections, donc j'appelle tous les jeunes à prendre leurs certificats pour pouvoir voter...", conclura-t-il.

