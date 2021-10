Elections locales: Abdoulaye Baldé et Pastef se rapprochent Le maire sortant de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, après avoir été trahi par Macky Sall, qui a préféré porter la candidature de Benoit Sambou, a rencontré des responsables de Pastef.

Le leader de l’Ucs, Abdoulaye Baldé considère que cette préférence pour ce dernier, comme un acte de trahison.



D’après "L’Observateur", le maire de Ziguinchor affirme que ce qui importe pour lui, c’est le développement de la Casamance. « Baldé et Sonko n’ont jamais cessé de se parler et il n’y a jamais eu d’animosité entre les deux hommes.



Même s’ils ont des ambitions nationales, ils ont en commun cet amour inconditionnel de Ziguinchor », relève-t-on.



