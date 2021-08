Elections locales: Abdoulaye Diouf Sarr manoeuvre ferme Le leader de la Convergence des cadres républicains (Ccr) se prépare à une confrontation électorale. D’après “SourceA”, Abdoulaye Diouf Sarr multiplie les réunions secrètes dans la perspective des prochaines élections locales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a convié, demain jeudi, tous ses lieutenants du département de Dakar à une grande réunion. Il cogite sur les stratégies à mettre en œuvre pour sortir victorieux des futures joutes électorales.



Ainsi, Abdoulaye Diouf et Moussa Sy, tous deux des ‘’ténors’’ dans le champ politique dakarois, en cordiale entente, manoeuvrent ensemble, depuis des mois, en direction du prochain scrutin.



L’Alliance pour la république des Parcelles Assainies, relève-t-on, est minée par des querelles de positionnement qui risquent de vampiriser l’unité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos