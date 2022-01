Élections locales : Madame Fatoumata Niang Ba , présidente de l’UDESR , membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar et responsable politique à Grand Yoff se prononce Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|





Quelle lecture faites faites après l’annonce des premières tendances ?



Dans l’ensemble du territoire national , une entière satisfaction, 39 départements, 10 regions et la plupart des communes sont revenus dans l'escarcelle de BBY. L’objectif fixé par notre coalition était de remporter le maximum de localités et cela a été fait. Nous saluons la confirmation de nos maires, félicitons ceux qui sont élus et encourageons ceux qui ont perdu. Nous appelons les camarades de continuer à œuvrer pour la fortification de notre coalition qui reste et demeure largement majoritaire dans ce pays.



Et au niveau de Grand Yoff que s’est il passé ?



Permettez moi de remercier nos électeurs et militants qui ont cru à notre projet de société. Je voudrais aussi remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, un homme sage et éclairé , qui a su faire des propositions pour le bénéfice de tous, et nous en tant que membre de la coalition Benno , étant discipliné et respectueux nous avons suivi sans condition les orientations du Président de notre coalition. Nous avons travaillé à cela , nous étions sur le terrain 24/24h et avons véritablement battu campagne. Malgré notre défaite nous réitérons notre engagement et notre fidélité à servir le Président Macky SALL, je tiens aussi à le féliciter pour cette victoire obtenue dans l’ensemble du territoire national, et là j’invite tous les membres de notre coalition à resserrer les rangs pour préparer les échéances à venir





Source : Source : https://www.exclusif.net/Elections-locales-Madame-...

Accueil Envoyer à un ami Partager