Elections locales: Mamour Diallo déclare officiellement sa candidature à la mairie de Louga D'aprés Mamour Diallo, la question de sa candidature est devenue une demande sociale partout où il passe, les Lougatois s'interrogent sur sa candidature. " Aujourd'hui des voix se sont élevées ici et même hier et avant hier pour réclamer cette candidature là. Et je vous dis que ce jour 14 juillet 2021, je déclare ma candidature à la mairie de Louga", a t-il affirmé. Cette décision, explique-t-il, est guidée par sa volonté de rendre aux Lougatois ce qu'ils lui ont donné, mais egalement du fait que Louga vit "une situation catastrophique" pendant ces 7 dernières années.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos