Elections locales: Serigne Mboup annonce sa candidature pour la mairie de Kaolack

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 08:52

Les prétendants à la mairie de Kaolack commencent à se signaler, à moins de sept mois des élections locales de décembre 2019. Et le poste de maire suscite déjà beaucoup de convoitises.



Outre les responsables de partis, les hommes d’affaires kaolackois lorgnent le fauteuil de l’actuel maire, Mariama Sarr. C’est le cas de Baye Ciss de « Cisscorp » et Serigne Mboup de « CCBM », par ailleurs président de la Chambre de commerce et d’industrie de Kaolack. Ce dernier a annoncé avant-hier, au cours d’une émission sur une radio locale ‘’Al Fayda Fm’’, son intention de briguer la mairie, rapporte « Les Echos ». A signaler que Serigne Mboup avait créé en mars 2018, un mouvement dénommé '' Kaolack, ma fierté! ".

