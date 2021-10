Elections locales: Serigne Modou Kara invite ses fidèles à soutenir Macky Sall La célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (PSL) est une occasion pour les Guides religieux de revenir sur les questions qui touchent à la politique. Serigne Modou Kara est revenu sur l’actualité politique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Président du Parti de la vérité pour le développement (Pvd), Serigne Modou Kara a invité ses fidèles à soutenir le Président de la République, Macky Sall. Il estime que son compagnonage avec le chef de l’Etat découle d’une volonté de mettre le pays sur les rails du développement.



« Accompagnons le président Macky Sall en faisant preuve de générosité. Contrôlons les ambitions et les passions. Ça ne tient pas de dire que celui-là est de ma localité, je dois le soutenir. Ce que j’ai dit, soutenez-moi et je le soutiens », a ordonné le guide religieux.



« Notre souhait est qu’en décembre prochain, le président Macky Sall, quand il sera porté à la tête de la Cedeao avec le renforcement de notre accompagnement, qu’on fasse tout, avant son départ de la tête du pays, pour qu’il soit le premier président des Etats-Unis d’Afrique. Rien n’est impossible pour un humain. Le destin suit son cours. Je ne fais que dire mon souhait pour sa personne », a insisté le marabout dans Walfadjri.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos