Élections locales à Kaolack/ Ousmane Noël Dieng : « Nous demandons solennellement au Président Macky Sall de ne pas… »

C’est en marge d’une rencontre avec les jeunes de Kaolack , venues massivement écouter son message que Ousmane Noël Dieng , a réaffirmé son engagement pour conquérir la municipalité . Devant une foule enthousiaste,le leader du mouvement des jeunes de Kaolack ( MJK) s’adressant directement au Président Macky Sall, a rappelé tout le travail qu’il a abattu avec le coordonnateur de l’Apr dans la région , Diène Farba Sarr, pendant plus de six ans. Il a ainsi estimé que la population de Kaolack a déjà choisi , le duo « Malick Noël-Diène Farba » pour conduire leur destinée.



“Vous avez que Le Président Macky Sall ne dorme plus à cause de la situation politique à Kaolack. mais je voudrais lui faciliter la tâche en lui faisant savoir que Kaolack a déjà fait son choix”, a déclaré Monsieur Dieng.



Poursuivant, il ajoute qu’il demande solennellement au Président Macky Sall de ne pa commettre une erreur pour Kaolack en faisant un mauvais choix.



Profitant de la rencontre, Ousmane Noël a fait une plaidoirie pour le marché de Médina Baye qui,dit-il, n’a connu aucune avancée depuis six ( 06) ans , ainsi que les terres de Kahone qui sont spoliées selon Monsieur Dieng.







