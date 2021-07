Élections locales à Kaolack : Un journaliste monte au créneau et met en garde les politiques. Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

Il s'appelle Pape Samba Sène. Après avoir mis dernièrement en place un mouvement dénommé "Warna Askan Raw" (WAR), il a fait aujourd'hui une sortie médiatique pour mettre en garde certains politiciens Kaolackois qu'il considère comme des "marchands d'illusions".



"Nous avons pris date avec les populations pour les accompagner dans les périodes difficiles de leur existence. Alors, nous nous sentons investis d'une mission de vigie et de sentinelle à l'occasion des rendez-vous républicains, notamment les locales de janvier prochain. Et à l'approche de ce scrutin ici à Kaolack, nous assistons à une sorte de surenchère qui n'honore pas la classe politique, loin s'en faut...", a-t-il déclaré.



Face à la presse locale de Kaolack, Mr Sène de préciser. "C'est à qui mieux mieux entre des candidatures farfelues, des empoignades féroces entre camarades d'un même parti voire de la même coalition. Nous de WAR, n'allons pas accepter que les populations soient les dindons de la farce. Nous n'accepterons pas que les kaolackois servent de rampe de lancement à des gens sans foi ni loi, dont le dessin inavoué est de se servir des masses pour des ambitions personnelles..."



Pape Samba Sène dira dans son discours que ceux qui dirigent les destinées de Kaolack, entre autres politiques ne font pas le poids. Pour lui, il va falloir choisir un candidat à même de changer le visage de Kaolack en apportant une touche particulière.



Interrogé sur sa candidature, le journaliste de répondre que celle-ci n'est pas écartée et que le moment venu il nous en dira davantage...



