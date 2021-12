Élections locales à Kaolack : le duo Diène Farba Sarr et Ousmane Noël rassurent Benno Bokk Yakaar À Kaolack, la coalition Benno Bokk Yakaar peut respirer à nouveau . En effet, la déclaration du plus jeune responsable du Saloum, en l’occurrence Ousmane Noël Dieng, par ailleurs Chef de Cabinet du DG de la DGPU, Diène Farba Sarr, était très attendue ce Mercredi 08 Décembre à Léona Niassène.



Devant une foule enthousiaste, marquée par la présence des jeunes et des femmes, malgré le jour ouvrable, le Président du Mouvement des jeunes de Kaolack, qui a aussi parlé au nom du Ministre Diène Farba Sarr, a rappelé le parcours alléchant de son mentor pour implanter le parti à Kaolack, et partout dans le Sénégal. Il fera ainsi savoir que,ce dernier ne fera jamais une chose pour contrer les décisions du Chef de l’État , Macky Sall.



Nous voudrions, à travers cette grande mobilisation, appeler tous nos militants et sympathisants, à soutenir la liste de Benno Bokk Yakaar dans le département, et dans la commune de Kaolack. Diène Farba Sarr et moi, vous recommandons d’aller battre campagne pour la victoire du Président Macky Sall, a martelé Monsieur Noël Dieng.



Poursuivant, Il assurera la tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack, Mamadou Ndiaye Rahma à qui, dit-il, il compte soutenir sans condition avec son mentor Diène Farba Sarr.



Nous félicitons les tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Pape Demba Bitéye et Mamadou ndiaye Rahma, successivement têtes de liste départementale et communale de Kaolack. Notre devoir aujourd’hui, c’est de donner la victoire au Président Macky sall dans la région de Kaolack, et ceci ne sera possible que si on soutient la liste Benno Bokk Yakaar, a-t-il déclaré.



Il a terminé son discours en faisant un appel au Président de la République, Monsieur Macky Sall, et aux responsables politiques de Kaolack, de rendre hommage , dit-il, à un digne fils de Kaolack qui a tout fait pour la jeunesse, et pour l’Alliance Pour la République ( APR), en l’occurrence Diène Farba Sarr.





