Elections locales à Saint-Louis: Les réjouissances électorales démarrent tranquilles et sans heurts

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 10:09

Le Maire sortant de la ville de Saint-Louis, tête liste de « Benno Bokk Yakaar », est présentement dans son bureau de vote pour remplir son devoir civique. Sur les lieux, informe-t-on, il s’est trompé de bureau de vote.



Finalement, il s’est retrouvé. Il en train d’effectuer le vote à l’école Macodou Ndiaye de Saint-Louis.



D’autres candidats, dont Abba Mbaye de la Coalition « Yewwi Askan Wi » et d’autres candidats, sont signalés dans leurs bureaux de vote respectifs. Et, dans cette ville centenaire, il a été rappelé l’inactivité de Cheikh Bamba Dièye, durant toute la campagne.



Ousmane Wade