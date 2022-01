Elections locales à Ziguinchor / Après son vote: Ousmane Sonko dénonce des irrégularités et des manquements

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022

Le leader de Pastef, tête de liste de « Yewwi Askan Wi », déplore les irrégularités et des manquements dans la région de Zinguinchor.



L’aspirant au fauteuil de Maire de Ziguinchor, regrette la complicité des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets, qui auraient contribué à des rétentions de cartes.



Ainsi, Ousmane Sonko reste d’avis que les autorités doivent prendre leurs responsabilités, tout en assumant les conséquences.



