Elections locales à Ziguinchor: Grande Mobilisation des Ziguinchorois autour de Abdoulaye Baldé Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 14:30 | | 2 commentaire(s)| Abdoulaye Baldé a lancé son message d’ouverture de la campagne électorale des élections territoriales du 23 janvier. Et c’est à la place mythique du rond-point Aline Sitoé Diatta qu’il a tenu son meeting d’ouverture.

« Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude aux populations de la ville de Ziguinchor. Notre coalition Ucs Mbolo a démontré ce jour sa suprématie dans la commune de Ziguinchor à l'occasion du Meeting Communal d'ouverture de la Campagne électorale », s’est-il réjoui.



La campagne d’ouverture qui s’est tenue à la place Aline Sitoe Diatta fait-il savoir, « a refusé du monde comme jamais auparavant. Jeunes, adultes hommes et femmes venant de tous les quartiers de la commune, ont montré leur engagement et détermination à œuvrer sans relâche pour une victoire éclatante au soir du 23 Janvier 2022 ».



Ainsi, il a tenu à remercier les Ziguinchorois qui sont venus massivement pour lui montrer leur compassion, grati



















