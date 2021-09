Elections locales de 2022: Ce qui rassure Benno Bokk Yakaar, selon Pape Mahawa Diouf Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 12:17 | | 0 commentaire(s)| Benno Bokk Yakaar est confiant pour sa victoire aux prochaines élections locales de 2022, a affirmé M. Pape Mahawa Diouf, directeur de l'ASPT et membre de la coalition. Selon M. Diouf Benno est la plus large et durable coalition que le Sénégal ait connu.

situation politique du Sénégal , nouvelles coalitions de l'opposition Pape Mahawa Diouf de Bennoo Bokk Yakkar s'est aussi prononcé sur la situation politique du Sénégal avec les nouvelles coalitions de l'opposition qu'il qualifient de petits rendez-vous qui doivent soigner leur communication et qui ont des ambitions limitées. Toujours avec Fatoumata Ba et Fatima Kane.

