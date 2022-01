Elections locales du 23 janvier 2022 : 3.149 listes en compétition Plus que quelques heures pour le coup d’envoi des Elections locales de ce 23 janvier 2022. La population électorale est répartie entre les 6 639 bureaux de vote. Et la nouveauté dans ce scrutin est que pour la première fois, le maire sera élu au suffrage universel direct.

Le contrôle de 43 départements, 5 villes et 552 communes sera en jeu lors du scrutin avec 3149 listes en lice. Elles sont ainsi réparties :



166 pour les départements, 44 pour les villes et 2 939 pour les communes et seront en compétition pour décrocher le soutien des 6.613.962 Sénégalais qui sont attendus aux urnes.



Prions pour une issue heureuse, pour la stabilité du pays et que les évènements malheureux de mars 2021 soient rangés aux oubliettes !



