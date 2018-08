Elections locales: la date reportée jusqu'au 01 Décembre 2019

Le calendrier des prochaines élections locales a été modifié. Initialement prévues le 23 juin 2019, elles ont été repoussées au 1 décembre suivant, soit un report de six mois. La décision a été prise par décret par le Chef de l’État, il y a dix 10 jours.



Le Soleil qui donne l’information, indique que ce réaménagement du calendrier électoral est motivé par des circonstances exceptionnelles. Le journal cite, notamment, la coïncidence entre les investitures pour les locales avec la campagne électorale de la présidentielle 2019 et, celle du dépôt des listes, fixé au 2 avril 2019 avec la prestation de serment du futur Président élu.



"L’autre raison qui justifie le report des Locales est liée à l’hivernage et les cérémonies religieuses", ajoute Le Soleil.



Avec seneweb