Élections locales : les acteurs convoqués demain pour fixer le montant de la caution En perspective des élections locales fixées au 1er décembre 2019, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye convoque les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques, ainsi que ceux des groupements regroupant des personnes indépendantes à une rencontre demain mercredi, à 9 H 30, à l’hôtel Ngor Diarama, afin de recueillir leurs avis préalable à la fixation du montant de la caution, à verser à la Caisse des dépôts et consignations.

Le ministre de l’Intérieur rappelle, à cet effet, que le montant de la caution est fixé par arrêté au plus tard 150 jours avant le scrutin.



