Elections territoriales : Gueum Sa Bopp, Wallu Sénégal et Bokk GisGis ont déposé leur caution
Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 21:54

Dans la perspective des prochaines élections communales et départementales du 23 janvier 2022, la Grande coalition « Gueum Sa Bopp » a annoncé dans une note datée du 21 octobre, avoir déposé à la caisse de dépôt et de consignations la caution de 30 millions de FCfa pour participer à ces joutes territoriales. La délégation était conduite par le mandataire national en charge des élections, Kalidou Niasse accompagnée des leaders de ladite coalition. La coalition « Wallu Sénégal » officiellement lancée le 8 octobre dernier, s'est aussi acquittée auprès de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), ce lundi 25 octobre, de la caution. « En tant que Mandataire national, j'ai conduit une forte délégation de la Grande coalition Wallu Sénégal, pour déposer à la Cdc, la caution pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2021 », a posté le leader du mouvement « Tekki », le député Mamadou Lamine Diallo sur le mur de sa page Facebook. A sa création, ladite coalition était composée du Pds de Me Abdoulaye Wade, de Aj/Pads de Mamadou Diop « Decroix », de Bokk Gis Gis, du Congrès de la renaissance démocratique et de la coalition Jotna. Elle a connu les départs des leaders de partis à l'instar de Thierno Alassane Sall et Ibrahima Hamidou Dème du Crd et Pape Diop de « Bokk Guis Guis ». Le parti « Bokk Gis Gis », démissionnaire de la Coalition « Wallu Senegal » porté par le Pds, a également déposé sa caution en vue de sa participation, sous sa propre bannière, aux élections municipales et départementales. Mamadou Lamine DIEYE



