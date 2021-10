Élections territoriales 2022 / Diène Farba Sarr: « Nous n’allons jamais accepter d’être multipliés par zéro après tout… »

Ce dimanche 24 octobre, le Président du Mouvement des Jeunes de Kaolack (MJK), Monsieur Ousmane Noël Dieng a convié la population à une rencontre pour délivrer un message politique. Un rassemblement marqué par la présence du Ministre Diène Farba Sarr, coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) qui, dès le début de ses propos, a rappelé à l’assistance le combat qu’il a toujours mené aux côtés du Président Macky Sall dans les moments les plus difficiles.



“ En 2009, j’ai été persuadé que le Président Macky Sall a connu de l’injustice, raison pour laquelle j’ai tout laissé pour l’accompagner, avec des amis comme Moustapha Cissé Lô, Alioune Badara Cissé, entre autres. Je défie tous les responsables de l’APR . Personne ne peut oser dire qu’il a fait autant ou plus que moi dans le parti “, fulmine-t-il .



Poursuivant son argument, le Directeur général de la DGUP affirme, avec son ami, Ousmane Noël Dieng, qu’il ne jouera pas les seconds rôles pour les prochaines joutes électorales du 23 janvier 2022.



" Le Président a son décret pour nommer à des postes de responsabilité , mais au niveau local, il appartient à la population d’élire les maires. Conscients que nous avons fait tout ce qu’il fallait pour notre chère commune, je dis que pour le choix de la tête de liste, il y aura forcément négociation, car nous allons jamais accepter d’être multipliés par zéro après tout ce qu’on a construit depuis plus de 6 ans. Soit on est roi ou faiseur de roi ”, a conclu Diène Farba Sarr.

