Élections territoriales 2022: La révision exceptionnelle des listes électorales prévue du 31 juillet au 14 septembre 2021 Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:57

Dans le décret n°2021-976 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, parcouru par lesoleil.sn, il est souligné que sur rapport du ministre de l’Intérieur le président de la République décrète l’institution d’une révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du […] Dans le décret n°2021-976 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, parcouru par lesoleil.sn, il est souligné que sur rapport du ministre de l’Intérieur le président de la République décrète l’institution d’une révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. La révision se déroule du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.

Il est pour cela prévu une commission administrative au moins par commune. Ces commissions peuvent être fixes ou itinérantes. Leur composition et leurs modalités de travail sont fixées par arrêté du préfet ou du sous-préfet selon les spécificités des localités, souligne la note. Par ailleurs, la commission administrative va procéder à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix huit ans révolus, à la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO. Cette même commission a procédé à la prise en charge des demandes de changement de circonscription électorale ou d’adresse électorale. Il est toutefois précisé que toute demande de cette nature doit rigoureusement être justifiée par la production de la preuve du lien de rattachement avec la circonscription ou l’adresse sollicitée.



Source : Source : http://lesoleil.sn/elections-departementales-et-mu...

