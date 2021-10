Élections territoriales 2022: le nombre d’électeurs pour soutenir une candidature indépendante fixé (arrêté) Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

A travers le arrêté n°033407 du 15 octobre 2021, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fixé le nombre d'électeurs devant soutenir la candidature d'une entité regroupant des personnes indépendantes au niveau de chaque ville en vue des prochaines élections territoriales de janvier 2022. En termes plus clairs, en vertu de cette mesure prise par Antoine Félix Abdoulaye Diome, quelques modifications ont été apportées pour ce qui est des candidatures indépendantes à ces joutes électorales. «En application des dispositions des articles L.296 et R.44 du Code électoral, le nombre d'électeurs représentant deux pour cent (2 %) de l'électorat de chaque ville et ceux constituant un pour cent (1 %) au moins de ce nombre dans chacune des communes composant la moitié de celles que compte la ville, pour le soutien d'une candidature présentée par une entité regroupant des personnes indépendantes, en vue de sa participation aux élections municipales du 23 janvier 2022 , est fixé conformément au tableau ci-dessous. Si les résultats du calcul de ces pourcentages tombent sur un nombre décimal, le nombre entier suivant est retenu», releve l'arrêté ministériel stipule, dans son article premier. Il est indiqué dans le document que la liste des électeurs soutenant la candidature d'une entité regroupant des personnes indépendantes est composée des rubriques suivantes, conformément au modèle joint en annexe : La liste des électeurs soutenant la candidature d'une entité regroupant des personnes indépendantes est composée des rubriques définies par l'arrêté dans le tableau qui suit:



Source : Source : http://lesoleil.sn/elections-territoriales-2022-le...

