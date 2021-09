Élections territoriales à Rufisque : Ismaïla Madior Fall appelle à des concertations pour une liste unique de Bby Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Une liste unique de Benno Bokk Yaakaar (Bby) pour éviter la bérézina de 2014, c’est l’appel lancé par Ismaïla Madior Fall. L’ancien Ministre et candidat à la candidature de la ville a fait ce plaidoyer au cours d’une rencontre avec les femmes de sa famille politique qui l’ont investi candidat pour conquérir la ville de […] Une liste unique de Benno Bokk Yaakaar (Bby) pour éviter la bérézina de 2014, c’est l’appel lancé par Ismaïla Madior Fall. L’ancien Ministre et candidat à la candidature de la ville a fait ce plaidoyer au cours d’une rencontre avec les femmes de sa famille politique qui l’ont investi candidat pour conquérir la ville de Rufisque. RUFISQUE- Le Professeur Ismaïla Madior Fall, ancien Ministre de la Justice, a profité, hier, d’une tribune offerte par les femmes de sa famille politique pour lancer un appel aux responsables de la mouvance présidentielle et prétendants au fauteuil de Maire de la ville de Rufisque à s’unir autour de l’essentiel pour la victoire au soir du 23 janvier 2022. D’où son appel à des concertations pour une « candidature consensuelle » afin de permettre à la coalition d’éviter le spectre des listes multiples qui avait abouti à la défaite en 2014 et permis l’avènement d’un Maire issu des rangs de l’opposition. « La formule gagnante, c’est avoir une seule liste pour représenter Bby à Rufisque lors des locales 2022 mais également une seule liste pour représenter le Conseil départemental (…) », a-t-il affirmé. Pour cela, M. Fall estime que la meilleure voie est celle de la concertation afin « de trouver un consensus » pour l’objectif commun : « le développement de la ville de Rufisque ». Le Professeur de Droit a également saisi l’occasion pour répondre à ses adversaires politiques qui lui reprochaient une absence de base politique, le qualifiaient de nain sur l’échiquier de Rufisque. Pour lui, cette manifestation à l’initiative exclusive des femmes de son bord est une démonstration de sa présence politique et de son ancrage dans la ville. « Ce rassemblement est une réponse à ceux qui disaient que Ismaïla Madior Fall n’a personne à Rufisque. Quand on n’a pas grand monde à Rufisque, on ne peut pas réussir cette mobilisation. C’est aussi une réponse à ceux qui disent que je n’ai pas de base politique. Ils doivent savoir qu’on a une base, car aujourd’hui, c’est une rencontre organisée par les femmes de ma base », a-t-il lancé. D. GUEYE (Correspondant)



Source : http://lesoleil.sn/elections-territoriales-a-rufis...

Accueil Envoyer à un ami Partager